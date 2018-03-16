В Улан-Удэ участникам банды, держащим в страхе горожан, огласили приговор

В ходе расследования было установлено, что с декабря 2014 года по октябрь 2015 года банда грабила и нападала на жителей республиканской столицы. Так почти четыре года назад двое из участников группировки в соучастии с мужчиной (уголовное дело которого было выделено в отдельное производство после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и которому уже вынесен обвинительный приговор) совершили разбойное нападение на продавца магазина «Пчёлка» в 148 микрорайоне города. Кроме того в августе и сентябре 2015 года один из бандитов совершил две кражи из автомобилей с использованием так называемого «код-граббера». Участники банды осень 2015 года также совершили ограбление женщины, попытались ограбить местный ломбард, а также совершили целую серию разбойных нападений. В пресс-службе суда отмечается, что во время нападений бандиты использовали обрез ружья, пневматический газобаллонный пистолет, автомобильный баллонный ключ и биту. В конце октября 2015 года участников банды поймали с поличным после очередного нападения.

В итоге задержанные были признаны виновными по всем составам предъявленного обвинения. Главаря банды приговорили к 13 годам колонии строгого режима . Ему инкриминировано семь эпизодов разбоя, один грабёж, бандитизм и незаконное приобретение и хранение оружия, а его подельник получил 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года со штрафом в размере 40 тыс. рублей в доход государства. Кроме того, один из основателей банды получил 11,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года. Четвертый участник получил 7,5 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. Наконец последний участник ОПГ получил 4,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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