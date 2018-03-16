Три года с убийства Немцова: россияне по-прежнему смутно представляют причины и не верят в поимку заказчиков

Спустя три года после убийства оппозиционного политика Бориса Немцова и в канун

установки памятной таблички

на доме, где он жил в Москве , о произошедшем знают 83% россиян, при этом почти половина из них (42%) уверена, что заказчиков преступления никогда не найдут. Об этом свидетельствуют данные очередного опроса о Немцове, проведенного

Согласно полученным данным, большинство опрошенных (30%) «не понимают», за что был убит Немцов, 24% считают, что причиной стали оппозиционные взгляды политика, еще 21% видят в произошедшем следы криминальных разборок.

Из тех, кто слышал об убийстве, 42% считают, что заказчиков преступления никогда не найдут, 17% полагают, что они будут найдены, но нескоро. В том, что заказчики убийства уже найдены и осуждены уверены 16% россиян. Каждый четвертый (25%) затруднился ответить.

Опрос был проведен 7-12 марта среди 1600 человек в 136 населенных пунктах РФ . Аналогичный опрос «Левада-Центр»

проводил

в феврале 2016 года — спустя год после убийства Немцова. Тогда о том, что заказчиков преступления «скорее всего» или «определенно» не найдут, заявляли 52% респондентов. В то же время 29% верили, что заказчики будут установлены, 19% затруднились с ответом.

В 2015 году оптимизм в вопросе поиска заказчиков убийства

выражали

33% россиян, 44% придерживались противоположного мнения.

С призывом довести до конца расследование убийства Немцова к российскому правительству

обратились

США . В феврале этого года в Вашингтоне в честь Немцова была

переименована

улица перед российским посольством. Теперь она носит название Boris Nemtsov Plaza.