Три года с убийства Немцова: россияне по-прежнему смутно представляют причины и не верят в поимку заказчиков 

Спустя три года после убийства оппозиционного политика Бориса Немцова и в канун
установки памятной таблички
на доме, где он жил в Москве, о произошедшем знают 83% россиян, при этом почти половина из них (42%) уверена, что заказчиков преступления никогда не найдут. Об этом свидетельствуют данные очередного опроса о Немцове, проведенного
Согласно полученным данным, большинство опрошенных (30%) «не понимают», за что был убит Немцов, 24% считают, что причиной стали оппозиционные взгляды политика, еще 21% видят в произошедшем следы криминальных разборок.
Из тех, кто слышал об убийстве, 42% считают, что заказчиков преступления никогда не найдут, 17% полагают, что они будут найдены, но нескоро. В том, что заказчики убийства уже найдены и осуждены уверены 16% россиян. Каждый четвертый (25%) затруднился ответить.
Опрос был проведен 7-12 марта среди 1600 человек в 136 населенных пунктах РФ. Аналогичный опрос «Левада-Центр»
проводил
в феврале 2016 года — спустя год после убийства Немцова. Тогда о том, что заказчиков преступления «скорее всего» или «определенно» не найдут, заявляли 52% респондентов. В то же время 29% верили, что заказчики будут установлены, 19% затруднились с ответом.
В 2015 году оптимизм в вопросе поиска заказчиков убийства
выражали
33% россиян, 44% придерживались противоположного мнения.
Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Его застрелили на Большом Москворецком мосту прямо напротив Кремля. В июне 2017 года коллегия присяжных признала виновными в этом преступлении чеченцев Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. В материалах суда говорилось, что Дадаев в день убийства следил за Немцовым, а затем несколько раз выстрелил в политика. Исполнителя убийства приговорили к 20 годам колонии строгого режима, а остальным обвиняемым назначили сроки от 11 до 20 лет. Предполагаемый организатор этого преступления, боец батальона «Север» МВД Чечни Руслан Мухудинов, был заочно арестован и объявлен в федеральный и международный розыск.
С призывом довести до конца расследование убийства Немцова к российскому правительству
обратились
США. В феврале этого года в Вашингтоне в честь Немцова была
переименована
улица перед российским посольством. Теперь она носит название Boris Nemtsov Plaza.