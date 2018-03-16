МВД выявило масштабные нарушения в ТЭК на Кавказе

"Два года сотрудники главка совместно с коллегами территориальных подразделений занимались этой проблемой. Были выявлены масштабные и системные злоупотребления при тарифообразовании на энергоресурсы, хищения нефтепродуктов, реализации некачественного топлива, массовое уклонение от уплаты налогов на рынке ТЭКа, а это миллиарды рублей", — сказал Курносенко.

В результате в прошлом году было возбуждено около 1,5 тысяч уголовных дел о соответствующих злоупотреблениях, отметил он.

"Но это проблемы не только Дагестана. Аналогичные имеются и в других республиках СКФО. Просто, как я уже сказал, в Дагестане уже перешли к реализации собранной правоохранительными органами информации", — добавил Курносенко.