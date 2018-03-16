Главой «российского ФБР» станет Александр Бастрыкин

Единый следственный орган

ПАСМИ выяснило, что на днях президент России Владимир Путин принимал в Кремле председателя СК России Александра Бастрыкина . В ходе беседы Александр Бастрыкин просил главу государства об отставке, но вместо этого Путин сообщил Бастрыкину о реформировании Следственного комитета после выборов президента и о возможности возглавить новое ведомство.

Результатом реформы станет слияние следственных подразделений МВД ФСБ на базе СК. Органы дознания останутся в МВД, ФСБ и ФТС и продолжат осуществлять свои функции в рамках работы указанных ведомств. Изменения в органах следствия, по мнению ряда экспертов, скажется на расстановке сил в блоке правоохранительных органов и потребует усиления надзора со стороны Генеральной прокуратуры

Ранние версии реформы

В ноябре прошлого года в СМИ появлялась информация о том, что Следственный комитет будет ликвидирован. Тогда, напомним, проект предложений о расформировании СК на стол главы администрации президента Антона Вайно положил глава следственного департамента Министерства внутренних дел Александр Романов . Предложения главы полицейского следствия сводились к следующему: дела с тяжким и особо тяжким составом преступления отдать Генеральной прокуратуре, а материалы по преступлениям небольшой и средней тяжести оставить в МВД.

Позже журналисты телеграм-канала Mash распространили информацию о том, что Александр Бастрыкин на одном из совещаний, проходившем в центральном аппарате ведомства, проинформировал коллег о том, что в 2018 году Следственный комитет будет ликвидирован. Его функции, по данным главы ведомства, перейдут в некую новую объединённую следственную структуру.

Финансовая статистика

На конец 2017 года в штате Следственного комитета России состояла 21 тысяча человек. Чтобы содержать такое число следователей из бюджета ежегодно тратится порядка 40 млрд рублей. В этом смысле объединение всех следственных органов в один можем быть экономически выгодно, хотя и потребует дополнительных трат на реформу.

Критика ведомства

Жесткой критике следственные органы страны подвергались неоднократно. Так, например, в апреле прошлого года генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил что с 2015 по 2017 год сотрудники СК, МВД и ФСБ незаконно возбудили почти 7 тысяч уголовных дел, в рамках расследования которых следователи просили суд отправить обвиняемых под стражу. За месяц до этого заявления Юрий Чайка сообщил, что каждое третье дело расследуется слишком долго, а количество подследственных, находящихся под стражей больше 12 месяцев, выросло на 70%.

А в феврале 2018 года генпрокурор заявил о тотальной деградации следственных органов в России, разучившихся расследовать преступления и просто выбивающих из подозреваемых признания при помощи СИЗО : «Если еще 20 лет назад, 25 следователь и преступник — это борьба интеллектов и кто кого переиграет, то сейчас все очень просто — СИЗО и особый порядок рассмотрения».

Следствие в отношении следствия