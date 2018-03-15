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Участкового, не предотвратившего убийство в Калуге, обвинили в халатности
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Участкового, не предотвратившего убийство в Калуге, обвинили в халатности 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении участкового, не предотвратившего убийство женщины в Калуге, сообщает Следственный комитет РФ.
По данным следствия, 7 декабря 2017 года полицейский получил сообщение местной жительницы о том, что в соседней квартире мужчина убивает женщину, которая зовет на помощь. «Однако участковый на место происшествия не выехал. Избиение продолжалось весь вечер и ночь, в результате женщина скончалась», — подчеркивается в сообщении СК.
В отношении участкового заведено уголовное дело о халатности, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отмечается в сообщении.
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