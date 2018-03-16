Курянка, выгораживающая сожителя, попала под суд 

В Курске вынесли приговор 32-летнй женщине, которая дала ложные показания в суде, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В июле прошлого года суд вынес приговор по уголовному делу о разбойном нападении. Преступника приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима.
По делу в качестве свидетеля проходила сожительница подсудимого, которая, пытаясь обеспечить ему алиби. Она утверждала, что в ночь совершения разбойного нападения они были дома вместе. Однако следователи доказали обратное.
После вынесения приговора по уголовному делу о разбое СК возбудил дело о заведомо ложных показаниях, которые свидетель дала в суде. Суд приговорил лжесвидетеля к 320 часам обязательных работ.