Курянка, выгораживающая сожителя, попала под суд

В июле прошлого года суд вынес приговор по уголовному делу о разбойном нападении. Преступника приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима

По делу в качестве свидетеля проходила сожительница подсудимого, которая, пытаясь обеспечить ему алиби. Она утверждала, что в ночь совершения разбойного нападения они были дома вместе. Однако следователи доказали обратное.

После вынесения приговора по уголовному делу о разбое СК возбудил дело о заведомо ложных показаниях, которые свидетель дала в суде. Суд приговорил лжесвидетеля к 320 часам обязательных работ.