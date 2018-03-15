Топ-менеджер из Петербурга отделался условным сроком за хищение 320 млн

Петербурге топ-менеджер получил условный срок за хищение средств суммой не менее 321 миллиона рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Приговор Дмитрию Соколову был вынесен накануне.

Как установил суд, в 2009 году компания «Интарсия» должна была реконструировать Дом со львами на Вознесенском проспекте для открытия в нем пятизвездочной гостиницы. Предприятию было перечислено 1,6 миллиарда рублей, однако в результате фирма не выполнила часть работ, а деньги были незаконно присвоены.

Бывший заместитель генерального директора «Интарсии» Дмитрий Соколов полностью признал свою вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Приговор генеральному директору предприятия еще не вынесен.