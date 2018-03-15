Врио главы Минстроя Дагестана объявлен в розыск 

Временно исполняющий обязанности министра строительства Дагестана Ибрагим Казибеков находится в розыске, сообщил в четверг врио главы республики Владимир Васильев. При этом он не уточнил, в чем именно подозревают врио министра строительства республики, однако назвал ряд проблем строительной отрасли Дагестана, отмечает ТАСС. «Скрывается количество работников на стройках… Мы видим, что там очень завышен процент теневого [сектора]», — сказал врио главы республики.
Ранее Васильев заявил о наличии уголовного дела, связанного с деятельностью республиканского Минстроя. В частности, в 2016 году в адресной программе переселения граждан из аварийного жилья была необоснованно завышена цена стоимости квадратного метра с 25450 рублей до 34850 рублей. Ущерб бюджету республики составил более 386 млн рублей
Ранее в Дагестане были задержаны, а затем заключены под стражу на срок до 5 апреля бывший премьер-министр республиканского правительства Абдусамад Гамидов, два его заместителя Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Дагестана Шахабас Шахов. Уголовное дело было возбуждено по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета республики для реализации социальных программ на территории региона, расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Четверо чиновников были задержаны 5 февраля. Им предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным СК, общая сумма ущерба от их действий превышает 95 млн рублей.