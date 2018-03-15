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В Москве арестовали пять экс-полицейских, подозреваемых в хищении янтаря
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В Москве арестовали пять экс-полицейских, подозреваемых в хищении янтаря 

РИА Новости 15 марта 2018
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Пятеро бывших полицейских и двое их соучастников арестованы по обвинению в хищении янтаря на 2 миллиона рублей и требовании взятки в 1,5 миллиона рублей, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
"Расследуется уголовное дело в отношении пятерых бывших сотрудников столичной полиции, а также двух их соучастников, не являвшихся государственными служащими", — сказала она. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям о грабеже и получении взятки. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В июле 2016 года обвиняемые узнали, что у генерального директора одной из коммерческих организаций в Москве есть необработанный янтарь. Под видом проведения оперативно-розыскного мероприятия обвиняемые прибыли в офис организации. Угрожая генеральному директору привлечением к уголовной ответственности якобы за нарушение правил сдачи государству драгоценных камней, они похитили принадлежащий ему янтарь-сырец стоимостью 2 миллиона рублей и более 700 тысяч рублей.
Иванова сообщила, что злоумышленники также потребовали у генерального директора организации взятку в 1,5 миллиона рублей за непривлечение его к уголовной ответственности. Потерпевший реально воспринял угрозу со стороны сотрудников полиции и в этот же день передал им указанную сумму.
Как добавила Иванова, преступная деятельность организованной группы была выявлена следователями в ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве ГСУ СК России по городу Москве. Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.
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