После смерти брата житель Казани подал в суд на МВД

Житель Казани Сергей Дроздов , чей брат, как пишет портал «Медиазона», умер после пыток в отделе полиции , подал в суд на МВД. Он требует взыскать с министерства 2 млн 84 тысячи рублей за моральный вред.

Заместителя директора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова задержали в феврале 2012-го и доставили в отдел полиции «Юдино». Там пятеро полицейских избили его, положили на живот и связали за спиной руки и ноги в положении «ласточка». Через 15 минут Дроздов умер. Эта история вызвала широкий резонанс в регионе.

Следователи четыре раза отказывали в возбуждении уголовного дела по факту смерти Дроздова. Его завели только через восемь месяцев после того, как правозащитники опубликовали видеозапись последних минут жизни погибшего. Расследование длилось пять лет, за это время его трижды пытались прекратить.

Весной 2017 года Сергей Дроздов подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). После этого четверых бывших полицейских, которые участвовали в пытках Павла Дроздова, задержали, пятый умер в 2012 году, а дело передали в суд. В ноябре прошлого года обвиняемых признали виновными в превышении должностных полномочий. Каждый из них получил от трех с половиной до четырех лет условно.

Брат погибшего под пытками Дроздова проходит по этому делу как потерпевший. Новое судебное рассмотрение начнется 19 марта, сообщил Business FM юрист правозащитной организации «Зона права» Игорь Шолохов:

Игорь Шолохов юрист правозащитной организации «Зона права» «Во-первых, я буду заявлять ходатайство об отводе судьи, потому что он рассматривал в порядке статьи 125-й, то есть по уголовному делу в отношении этих сотрудников, жалобу и отказал в ее рассмотрении. Я считаю, что он будет не совсем в этом плане беспристрастным, поскольку он уже один раз принимал решение по этому делу в порядке уголовного судопроизводства, и это решение было против наших интересов».