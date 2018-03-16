На Урале прошло выездное заседание суда по делу об убившем жену фотографе

В ИК-54 в Свердловской области состоялось выездное заседание Новолялинского районного суда, на котором рассмотрели ходатайство фотографа Дмитрия Лошагина о смене условий отбывания наказания, сообщает URA.RU. Лошагин попал в тюрьму за убийство жены Юлии Прокопьевой, которая была известна как модель. Он просил суд перевести его в колонию-поселение.

«За четыре года я не допустил ни одного нарушения. В колонии я не могу развиваться, даже заработать вменяемые деньги, которые нужны, чтобы гасить иски, кредиты. Я бы хотел работать на колонии-поселении и не вижу для этого препятствий», — сказал фотограф.

Со своей стороны, судья Игорь Макаров заявил, что отказал фотографу. Он пояснил, что срок для перевода ещё не подошёл.

На день заседания Лошагин отсидел 4 года и 14 дней из назначенных ему 9 лет и 10 месяцев. По закону, претендовать на перевод в колонию-поселение можно после отбытия двух третей срока.

Адвокат фотографа Сергей Лашин не согласен с решением судьи и будет его обжаловать.