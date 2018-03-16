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Депутат Бочкарев останется под домашним арестом до 19 мая
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Депутат Бочкарев останется под домашним арестом до 19 мая 

АиФ Нижний Новгород 16 марта 2018
Фото: АиФ Нижний Новгород
Депутату Александру Бочкареву, которого подозревают в коммерческом подкупе, продлили срок домашнего ареста. На этот раз — до 19 мая, сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Ранее прокурор потребовал лишить Александра Бочкарева статуса депутата Заксобрания Нижегородской области.
Напоминаем, что по версии следствия, в июне 2015 года обвиняемый якобы получил от гражданина 5 миллионов рублей за включение его в муниципальный список кандидатов в депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода VI созыва для выдвижения от указанной партии. Однако гражданин не был избран депутатом.
23 ноября 2017 года Бочкарев был помещен под домашний арест. Отметим, что вину в инкриминируемом деянии он не признал.
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