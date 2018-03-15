В Уфе осудят обвиняемого в убийстве Веры Фойкиной

В башкирской столице перед судом предстанет 27-летний Руслан Саяхов . Мужчину обвиняют в убийстве 24-летней жительницы Уфы Веры Фойкиной.

По версии следствия, в октябре 2012 года молодой человек после вечеринки в своей квартире попросил знакомую помочь с уборкой. Когда Вера и Руслан остались наедине, мужчина ударил девушку ножом в шею. От ранения она скончалась. Мужчина решил скрыть преступление. Он увез тело девушки в лес в Чишминском районе и сжег его. На следующий день Руслан улетел на Гоа.

Родные Веры Фойкиной написали заявление в полицию. Волонтеры и правоохранительные органы занялись поисками. Останки девушки обнаружили местные жители. Экспертиза показала, что тело погибшей принадлежит пропавшей Вере Фойкиной.

Тем временем, предполагаемый убийца после окончания турпутевки домой так и не вернулся. Розыском подозреваемого занялся Интерпол . Лишь спустя пять лет Руслана Саяхова задержали в Индии . Мужчину экстрадировали на родину и поместили в следственный изолятор . Сейчас все готово для судебного процесса.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Его передадут обвиняемому и направят в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, — рассказали в республиканской прокуратуре.

В ходе следствия Руслан Саяхов не признал вину, объяснив, что в тот вечер находился под действием наркотиков.