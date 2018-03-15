Киллер Мазур будет сидеть пожизненно 

О том, что киллер Анатолий Мазур — лидер ОПГ, совершившей тройное убийство на Нижней Дуброве в 2015 году, получил пожизненный срок, мы писали в октябре 2017 года, когда был вынесен приговор.
Но адвокаты главаря банды рассчитывали как-то скостить наказание для Мазура и его подельников — Галины Бобровой и Александра Ралдугина. С апелляционной жалобой они обратились в Верховный суд РФ, который рассмотрел уголовные дела.
Судом было вновь установлено, что житель Ногинска Анатолий Мазур свою банду киллеров сколотил еще в 2011 году, в нее вошли Виктора Смирнов и Максим Мещанкин. Поначалу члены ОПГ убивали своих жертв в Подмосковье.
Первым, 25 октября 2011 года в котельной Ногинска, Мазуром и его сообщником был задушен мужчина, чья сожительница не смогла вернуть главарю банды крупный долг.
Следующим преступлением было заказное убийство сводного брата Ралдугина, который был наркозависимым и обижал свою мать и бабушку. За совершение убийства Ралдугин заплатил Мазуру 300 тысяч рублей. Потерпевшего также придушили — произошло это 23 декабря 2013 года.
Заказчиком следующего убийства стала жительница Ногинска Галина Боброва. Она обещала заплатить 1 млн рублей за убийство своего мужа, который проживал на Нижней Дуброве во Владимире. Причиной заказного убийства стала не поделенная супругами квартира.
Выполняя заказ, 12 июня 2015 года Мазур приехал во Владимир, где пристрелил 42-летнего мужчину и 16-летнего мальчика — сына сожительницы мужа Бобровой. Саму сожительницу, которая была беременной, сообщник Мазура Ралдугин до смерти зарезал ножом. С целью скрытия следов заказного убийства преступники сделали инсценировку кражи — взяли из квартиры телефон и ноутбук. Похищенные вещи Мазур выкинул по пути домой.
Рассмотрев дело, судебная коллегия Верховного суда РФ оставила апелляционную жалобу адвокатов без удовлетворения. Таким образом, Мазур все-таки проведет остаток жизни за решеткой. Не уменьшен срок пребывания в тюрьме и для заказчика убийства Галины Бобровой — она осуждена на 15 лет лишения свободы.