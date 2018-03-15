Киллер Мазур будет сидеть пожизненно

О том, что киллер Анатолий Мазур — лидер ОПГ, совершившей тройное убийство на Нижней Дуброве в 2015 году, получил пожизненный срок, мы писали в октябре 2017 года, когда был вынесен приговор.

Но адвокаты главаря банды рассчитывали как-то скостить наказание для Мазура и его подельников — Галины Бобровой и Александра Ралдугина. С апелляционной жалобой они обратились в Верховный суд РФ, который рассмотрел уголовные дела.

Судом было вновь установлено, что житель Ногинска Анатолий Мазур свою банду киллеров сколотил еще в 2011 году, в нее вошли Виктора Смирнов и Максим Мещанкин . Поначалу члены ОПГ убивали своих жертв в Подмосковье

Первым, 25 октября 2011 года в котельной Ногинска, Мазуром и его сообщником был задушен мужчина, чья сожительница не смогла вернуть главарю банды крупный долг.

Следующим преступлением было заказное убийство сводного брата Ралдугина, который был наркозависимым и обижал свою мать и бабушку. За совершение убийства Ралдугин заплатил Мазуру 300 тысяч рублей. Потерпевшего также придушили — произошло это 23 декабря 2013 года.

Заказчиком следующего убийства стала жительница Ногинска Галина Боброва. Она обещала заплатить 1 млн рублей за убийство своего мужа, который проживал на Нижней Дуброве во Владимире . Причиной заказного убийства стала не поделенная супругами квартира.

Выполняя заказ, 12 июня 2015 года Мазур приехал во Владимир, где пристрелил 42-летнего мужчину и 16-летнего мальчика — сына сожительницы мужа Бобровой. Саму сожительницу, которая была беременной, сообщник Мазура Ралдугин до смерти зарезал ножом. С целью скрытия следов заказного убийства преступники сделали инсценировку кражи — взяли из квартиры телефон и ноутбук. Похищенные вещи Мазур выкинул по пути домой.

Рассмотрев дело, судебная коллегия Верховного суда РФ оставила апелляционную жалобу адвокатов без удовлетворения. Таким образом, Мазур все-таки проведет остаток жизни за решеткой. Не уменьшен срок пребывания в тюрьме и для заказчика убийства Галины Бобровой — она осуждена на 15 лет лишения свободы.