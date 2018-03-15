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На Ставрополье грабитель, участвовавший в хищении драгоценностей на 27 млн рублей, получил 5 лет колонии
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На Ставрополье грабитель, участвовавший в хищении драгоценностей на 27 млн рублей, получил 5 лет колонии 

Newsru.com 15 марта 2018
Фото: Newsru.com
Ипатовский районный суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении Романа Кораблева. Он признан виновным в разбойном нападении в составе группы и похищении ювелирных изделий стоимостью почти три десятка миллионов рублей.
Суд назначил Кораблеву наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает
официальный сайт
краевой прокуратуры.
Как следует из материалов уголовного дела, 18 декабря 2014 года около 17:30 Роман Кораблев совместно с Вячеславом Захаровым, Валерием Знатковым и Усманом Джацаевым находились на пересечении автодороги "Астрахань — Элиста — Ставрополь". Они остановили легковой автомобиль марки Volkswagen Caddy, в котором перевозились ювелирные изделия, принадлежащие коммерческой фирме.
Угрожая пистолетом перевозчикам ценностей, злоумышленники похитили золотые ювелирные украшения стоимостью 26 миллионов 666 тысяч рублей и мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей.
Добавим, сообщники Кораблева были осуждены ранее. Захарову назначено наказание в виде 13,5 года лишения свободы, Знаткову — 13 лет лишения свободы, Джацаеву — 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск о взыскании суммы причиненного ущерба с осужденных в солидарном размере.
Действия осужденных квалифицировались по п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере"). Им грозило наказание в виде 15 лет лишения свободы.
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