На Ставрополье грабитель, участвовавший в хищении драгоценностей на 27 млн рублей, получил 5 лет колонии

Ипатовский районный суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении Романа Кораблева. Он признан виновным в разбойном нападении в составе группы и похищении ювелирных изделий стоимостью почти три десятка миллионов рублей.

Суд назначил Кораблеву наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима , сообщает

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Элиста — Как следует из материалов уголовного дела, 18 декабря 2014 года около 17:30 Роман Кораблев совместно с Вячеславом Захаровым , Валерием Знатковым и Усманом Джацаевым находились на пересечении автодороги " Астрахань Ставрополь ". Они остановили легковой автомобиль марки Volkswagen Caddy, в котором перевозились ювелирные изделия, принадлежащие коммерческой фирме.

Угрожая пистолетом перевозчикам ценностей, злоумышленники похитили золотые ювелирные украшения стоимостью 26 миллионов 666 тысяч рублей и мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

Добавим, сообщники Кораблева были осуждены ранее. Захарову назначено наказание в виде 13,5 года лишения свободы, Знаткову — 13 лет лишения свободы, Джацаеву — 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск о взыскании суммы причиненного ущерба с осужденных в солидарном размере.

Действия осужденных квалифицировались по п. «а, б» ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере"). Им грозило наказание в виде 15 лет лишения свободы.