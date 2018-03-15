Ещё
Бастрыкину на Хмеймиме рассказали о ходе расследования крушения Ан-26
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бастрыкину на Хмеймиме рассказали о ходе расследования крушения Ан-26 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе визита на базу Хмеймим в Сирии выслушал доклад о ходе расследования катастрофы самолета Ан-26, убийства пилота Олега Пешкова и других преступлений, сообщила журналистам в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Бастрыкин посетил российскую военную авиабазу в Хмеймиме, где провел совещание со следователями СК РФ. В частности, заслушан доклад о ходе расследования военными следственными органами уголовного дела по факту крушения российского транспортного самолета АН-26", — сказала она.
Кроме того, председателю СК РФ доложили о совместной работе российских и сирийских следователей по расследованию преступлений, совершенных в САР против российских военных (убийство пилота Олега Пешкова, минометный обстрела мобильного военного госпиталя ВС РФ в Алеппо и так далее).
Детали не уточняются.
Российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все — военнослужащие ВС РФ. Все погибли.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
В Нижнем Новгороде бизнесмена арестовали за хищение 200 миллионов рублей "Плохо себя вела": отчим сознался в убийстве пятилетней девочки в Сочи В Петербурге изъяли более 37 тысяч литров контрафактного алкоголя
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России203
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям170
Атомные подлодки РФ дошли до США129
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео360
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле302
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение