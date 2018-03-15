Бастрыкину на Хмеймиме рассказали о ходе расследования крушения Ан-26

"Бастрыкин посетил российскую военную авиабазу в Хмеймиме, где провел совещание со следователями СК РФ. В частности, заслушан доклад о ходе расследования военными следственными органами уголовного дела по факту крушения российского транспортного самолета АН-26", — сказала она.

Кроме того, председателю СК РФ доложили о совместной работе российских и сирийских следователей по расследованию преступлений, совершенных в САР против российских военных (убийство пилота Олега Пешкова, минометный обстрела мобильного военного госпиталя ВС РФ в Алеппо и так далее).

Детали не уточняются.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все — военнослужащие ВС РФ. Все погибли.

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