Ещё
СК России и сирийский Минюст договорились о совместном расследовании преступлений против россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК России и сирийский Минюст договорились о совместном расследовании преступлений против россиян 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Как сообщается на сайте российского ведомства, новый документ предусматривает сотрудничество сторон в форме оказания содействия в расследовании преступлений, совершенных на территории Сирийской Арабской Республики в отношении российских граждан, включая военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей.
Также соглашение подразумевает обмен сведениями о террористах, которые побывали в Сирии и Ираке и намереваются вернуться в РФ, обмен опытом в расследовании преступлений террористов и экстремистов.
Напомним, что глава СК России Александр Бастрыкин совершил рабочую поездку в Сирию. Он поблагодарил коллег за содействие российскому следствию в расследовании уголовных дел.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Подозреваемый в убийстве пятилетней падчерицы рассказал подробности трагедии В МВД назвали сумму ущерба от коррупции в 2017 году В Майкопе обратили внимание на бездействие свидетелей убийства мужчины
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России210
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям174
Атомные подлодки РФ дошли до США130
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео365
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле303
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение