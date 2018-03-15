СК России и сирийский Минюст договорились о совместном расследовании преступлений против россиян 

Как сообщается на сайте российского ведомства, новый документ предусматривает сотрудничество сторон в форме оказания содействия в расследовании преступлений, совершенных на территории Сирийской Арабской Республики в отношении российских граждан, включая военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей.
Также соглашение подразумевает обмен сведениями о террористах, которые побывали в Сирии и Ираке и намереваются вернуться в РФ, обмен опытом в расследовании преступлений террористов и экстремистов.
Напомним, что глава СК России Александр Бастрыкин совершил рабочую поездку в Сирию. Он поблагодарил коллег за содействие российскому следствию в расследовании уголовных дел.