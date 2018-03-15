Россиянин испугался приговора и выпрыгнул из окна суда

Новосибирске подсудимый выпрыгнул из окна четвертого этажа здания суда после оглашения приговора. Об этом в четверг, 15 марта, сообщила пресс-служба Центрального районного суда города.

Александра Марченко признали виновным по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Его приговорили к одному году и семи месяцам заключения с лишением права управления транспортными средствами на два года.

Судья постановила взять находившегося под подпиской о невыезде Марченко под стражу после оглашения приговора. После этого подсудимый выпрыгнул в окно, однако далеко убежать не успел. Судебные приставы задержали Марченко и поместили его под конвой.

Беглецу была вызвана бригада скорой помощи, которая оказала ему необходимую помощь. «Со слов сотрудников конвойной службы, угрозы жизни и здоровья пострадавшего не имеется», — говорится в сообщении суда.