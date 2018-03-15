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Рада дала согласие на арест депутата «Оппозиционного блока» Бакулина
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Рада дала согласие на арест депутата «Оппозиционного блока» Бакулина 

РИА Новости 15 марта 2018
КИЕВ, 15 мар — РИА Новости. Парламент Украины по представлению Генпрокуратуры лишил неприкосновенности депутата от партии «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина, дав согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест в рамках уголовного дела о хищении государственных средств при закупке бурового оборудования компанией «Черноморнефтегаз».
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплена в конституции Украины. По закону депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности, это возможно лишь после решения Рады о лишении его неприкосновенности.
Бакулин в 2011 году занимал должность главы «Нафтогаза Украины», чьей дочерней компанией тогда являлся «Черноморнефтегаз». По словам генпрокурора, в ходе следствия установлено, что Бакулин получил от незаконной сделки по буровым установкам 25 миллионов долларов.
В 2011 году украинская государственная компания «Черноморнефтегаз» купила две самоподъемные буровые установки почти за 800 миллионов долларов. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод СМИ заподозрить коррупцию. В 2014 году генпрокуратура возбудила уголовное дело о завладении государственными средствами при закупке бурового оборудования для «Черноморнефтегаза».
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