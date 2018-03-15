Рада дала согласие на арест депутата «Оппозиционного блока» Бакулина

Депутатская и судейская неприкосновенность закреплена в конституции Украины . По закону депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности, это возможно лишь после решения Рады о лишении его неприкосновенности.

Бакулин в 2011 году занимал должность главы «Нафтогаза Украины», чьей дочерней компанией тогда являлся «Черноморнефтегаз». По словам генпрокурора, в ходе следствия установлено, что Бакулин получил от незаконной сделки по буровым установкам 25 миллионов долларов.

В 2011 году украинская государственная компания «Черноморнефтегаз» купила две самоподъемные буровые установки почти за 800 миллионов долларов. Сделки были оформлены через посредников, что дало повод СМИ заподозрить коррупцию. В 2014 году генпрокуратура возбудила уголовное дело о завладении государственными средствами при закупке бурового оборудования для «Черноморнефтегаза».