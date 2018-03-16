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Cуд продлил арест двоим предполагаемым соучастникам нападения на детей в школе в Улан-Удэ
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Cуд продлил арест двоим предполагаемым соучастникам нападения на детей в школе в Улан-Удэ 

ТАСС 7 часов назад
Фото: СибДепо
УЛАН-УДЭ, 16 марта. /ТАСС/. Советский районный суд города Улан-Удэ продлил на четыре месяца арест двум подозреваемым в соучастии при нападении в школе № 5 в Улан-Удэ. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.
19 января вооруженный топором ученик девятого класса напал на детей и учительницу в школе в пригороде Улан-Удэ (поселок Сосновый Бор), после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом. 23 января, после выписки из больницы, ему было предъявлено обвинение, суд арестовал молодого человека. 15 марта его арест был продлен на четыре месяца, до 19 июля.
"По ходатайству следователя суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух подростков на четыре месяца, до 19 июля", — сообщил представитель суда.
Двое подростков 14 и 15 лет были арестованы 24 января, они содержатся в следственном изоляторе, в корпусе для несовершеннолетних.
В результате ЧП в январе в больницу были госпитализированы семь человек, включая нападавшего и педагога. Следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ — «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность».
В конце января и начале февраля троих пострадавших школьников и учительницу выписали из больницы. Двух девочек, больше всего пострадавших при нападении, в конце февраля направили для продолжения лечения и прохождения реабилитации в Санкт-Петербург. Одна из школьниц, получившая тяжелую черепно-мозговую травму, направлена в Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт имени профессора А. Л. Поленова. Вторая, перенесшая операцию по восстановлению пальцев руки, — в Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г. И. Турнера.
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