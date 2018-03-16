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Суд заочно арестовал фигуранта дела о хищении средств на ремонт транспорта Москвы
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Суд заочно арестовал фигуранта дела о хищении средств на ремонт транспорта Москвы 

ТАСС 16 марта 2018
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца компании «Интеллектуальные трафик системы» (ИТС) Юрия Бирченко, обвиняемого по делу о хищении 644 млн рублей, выделенных на развитие транспортной инфраструктуры Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Судом избран заочный арест в отношении Бирченко Юрия Михайловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ", — сказала пресс— секретарь суда Юнона Царева.
Бирченко объявлен в международный розыск.
Ранее по данному делу под стражу были взяты бывший гендиректор ООО «Абсолют» Олег Филиппов, директор столичного государственного казенного учреждения «Дирекция капитального ремонта» департамента капитального ремонта Москвы Александр Шукюров и генеральный директор компании «Вавиот», занимающейся беспроводной диспетчеризацией российского ЖКХ, Евгений Ахмадишин.
Согласно версии обвинения, Шукюрову и другим фигурантам дела вменяется хищение 644 млн рублей в 2012-2013 годах. Фигуранты дела обвиняются в хищении средств, выделенных на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы Москвы, а именно парковочных датчиков. По версии обвинения, они произвели хищение при поставке и установке таких датчиков в Москве.
В свою очередь позиция защиты не признавших вину фигурантов состоит в том, что датчики были повреждены при неправильной эксплуатации. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере").
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