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Дело о присвоении почти 430 млн руб. возбудили против экс-руководства столичного банка «Аскания Траст»
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Дело о присвоении почти 430 млн руб. возбудили против экс-руководства столичного банка «Аскания Траст» 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Столичная полиция расследует дело о присвоении почти 430 млн руб. руководством лишенного лицензии банка «Аскания Траст», сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как выяснило следствие, махинации совершались в период с апреля по июль 2014 г. «Неустановленные граждане из числа руководителей банка подыскали подставные фирмы, расчетные счета которых были открыты в „Аскании Траст“, а также юридических лиц, фактически не осуществлявших деятельность. После этого злоумышленники заключили с этими фирмами и юрлицами кредитные договора на общую сумму 429 млн руб. и перечислили деньги банка на их счета. Затем средства обналичили, либо перечислили на счета в других организациях», — пояснил источник.
После проверки 14 марта 2018 г. полиция возбудила уголовное дело о присвоении в особо крупном размере, устанавливаются личности подозреваемых.
Центробанк отозвал лицензию у «Аскании Траст» в августе 2014 г. По данным регулятора, организация утратила ликвидность и не обеспечивала своевременное исполнение денежных обязательств перед кредиторами.
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