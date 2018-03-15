Дело о присвоении почти 430 млн руб. возбудили против экс-руководства столичного банка «Аскания Траст»

Как выяснило следствие, махинации совершались в период с апреля по июль 2014 г. «Неустановленные граждане из числа руководителей банка подыскали подставные фирмы, расчетные счета которых были открыты в „Аскании Траст“, а также юридических лиц, фактически не осуществлявших деятельность. После этого злоумышленники заключили с этими фирмами и юрлицами кредитные договора на общую сумму 429 млн руб. и перечислили деньги банка на их счета. Затем средства обналичили, либо перечислили на счета в других организациях», — пояснил источник.

После проверки 14 марта 2018 г. полиция возбудила уголовное дело о присвоении в особо крупном размере, устанавливаются личности подозреваемых.