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России выдали обвиняемого во взятках главу лесхоза Ростова
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Испания выдала России обвиняемого во взятках главу лесхоза Ростова-на-Дону 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Испания выдала РФ начальника управления благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону Александра Донского, обвиняемого в получении взятки на сумму свыше 1 миллиона рублей от фирм, занимавшихся городским ландшафтным благоустройством, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ в ответ на запрос РИА Новости.
"Федеральной службе исполнения наказаний в НЦБ Интерпола МВД России поручено осуществить прием Александра Донского от испанских компетентных органов. Фактически передача указанного лица состоялась в аэропорту Пальма-де-Майорка", — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным ГП РФ, расследованием уголовного дела в отношении Донского занимается седьмое следственное управление Главного следственного управления СК РФ в Ростове-на-Дону. Следователи выяснили, что возглавлявший управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону обвиняемый в декабре 2014 года-январе 2015 года получил от фирм, занимающихся озеленением, благоустройством и строительством в городе, три взятки на сумму более 1 миллиона рублей. Он получил эти деньги в обмен на содействие и последующее принятие управлением выполненных работ.
Донского объявили в розыск и заочно заключили под стражу, а позднее задержали в Испании. Генеральная прокуратура РФ направила в Испанию запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ и двух преступлений по пунктам "б, в" части 5 той же статьи. Российскому надзорному ведомству удалось добиться его выдачи, решение о которой Испания приняла 2 февраля.
Самолет с обвиняемым приземлился в Шереметьево.
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