В Подмосковье задержан подозреваемый по делу о нападении стаи собак на людей

По её словам, в ходе расследования выяснилось, что у администрации Истринского района был договор на оказание услуг по отлову бродячих собак с индивидуальным предпринимателем. Он и был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть человека.

Свою вину бизнесмен не признаёт. На допросе он утверждал, что заявок на отлов бродячих собак из администрации не поступало. Ночью 11 марта на 19-летнего жителя посёлка Курсаково напала стая собак, когда он возвращался домой от железнодорожной станции. От полученных ранений мужчина скончался на месте. За несколько часов до этого нападения, по предварительным данным, эти же собаки напали на 26-летнюю местную жительницу, она была госпитализирована.