Минюст Сирии и российские следователи договорились об охоте на террористов

«13 марта, в ходе визита в Дамаск Председатель СКР Александр Бастрыкин и министр юстиции САР Ишам Аш-Шаар подписали Протокол о сотрудничестве», — рассказала Петренко.

По ее словам, документ предусматривает совместную работу в расследовании преступлений, совершенных на территории Сирии в отношении российских граждан, включая военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей, а также обмен сведениями об иностранных террористах, получивших боевой опыт на территории Сирии и Ирака и возвращающихся в Россию

«Предусмотрен обмен опытом в расследовании преступлений террористической и экстремистской направленности и иных преступлений, в том числе совершенных транснациональными организованными группами, а также ряд других направлений взаимодействия», — сообщила официальный представитель СКР.

Правоохранители двух стран особо отметили, что сегодня остро стоит вопрос о предотвращении проникновения террористов, получивших боевой опыт на территории стран Ближнего Востока, в Россию и Европу — для подготовки и совершения террористических актов, продвижения идей «радикального ислама», вербовки в свои ряды новых лиц.

Кроме того, по данным участников переговоров, в незаконные вооруженные формирования и в террористические группировки вовлекается все больше молодежи, причем агитация их ведется через социальные сети.

Александр Бастрыкин также встретился с начальником Бюро национальной безопасности САР, дивизионным генералом Али Мамлюком. Стороны обсудили вопросы, связанные с расследованием преступлений террористической направленности, а также преступлений, совершенных в отношении российских военнослужащих на территории Сирии.