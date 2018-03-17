Ещё
Гадалки сняли «порчу» и 205 тысяч рублей с пенсионерки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Псевдо‐гадалки сняли «порчу» и 205 тысяч рублей с пенсионерки 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Лже‐гадалки обманули пожилую жительницу Ангарска и вместе с так называемой «порчей», забрали у пенсионерки 205 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс‐служба главка МВД по Иркутской области.
Как стало известно, лже-целительницы обманули 79-летнюю женщину, заранее продумав план. Две женщины постучались в дверь к арганчанке, и как только пенсионерка открыла дверь, заявили, что видят на ней сильнейший «сглаз» и для его снятия пенсионерке было необходимо принести свою фотографию и все имеющиеся в доме деньги.
После того, как все указания были выполнены, псевдо-экстрасенсы начали проводить обряд очищения.
В итоге все накопления пожилой женщины оказались в руках у мошенниц, которые после получения денег, скрылись в неизвестном направлении. Пенсионерка обратилась в полицию только спустя три дня, после инцидента.
Ранее сообщалось, как мошенник украл у многодетной женщины в Якутии 75 тысяч рублей, представившись работником банка.
360tv.ru: последние новости
Бандиты застрелили своего сообщника во время ограбления бизнесмена в Подмосковье Россия и Сирия подписали протокол об обмене информацией по террористам Безработный москвич устроил из своей квартиры наркопритон в обмен на еду
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН84
Россия объявила об ответных мерах против Британии431
Сенатор объяснил закрытие Британского совета27
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля715
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти65
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение