Псевдо‐гадалки сняли «порчу» и 205 тысяч рублей с пенсионерки

Лже‐гадалки обманули пожилую жительницу Ангарска и вместе с так называемой «порчей», забрали у пенсионерки 205 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс‐служба главка МВД по Иркутской области.

Как стало известно, лже-целительницы обманули 79-летнюю женщину, заранее продумав план. Две женщины постучались в дверь к арганчанке, и как только пенсионерка открыла дверь, заявили, что видят на ней сильнейший «сглаз» и для его снятия пенсионерке было необходимо принести свою фотографию и все имеющиеся в доме деньги.

После того, как все указания были выполнены, псевдо-экстрасенсы начали проводить обряд очищения.

В итоге все накопления пожилой женщины оказались в руках у мошенниц, которые после получения денег, скрылись в неизвестном направлении. Пенсионерка обратилась в полицию только спустя три дня, после инцидента.