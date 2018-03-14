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В Киеве продолжили рассмотрение дела против Януковича о госизмене
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В Киеве продолжили рассмотрение дела против Януковича о госизмене 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 14 мар — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева продолжил в среду рассмотрение уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене.
"Судебное заседание объявляется продолженным", — заявил председательствующий судья Владислав Девятко.
Cуд приступил к исследованию материалов дела, которые были предоставлены стороной защиты, в частности, о ряде процессуальных нарушений со стороны следствия.
Ранее суд утвердил список из 16 свидетелей стороны защиты, адвокаты настаивали на допросе 138 человек. В числе прочих будут допрошены экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев, бывший глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников и жителей Крыма.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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