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Верховный суд Перу одобрил запрос на экстрадицию бывшего президента Алехандро Толедо
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Верховный суд Перу одобрил запрос на экстрадицию бывшего президента Алехандро Толедо 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Лима, 14 марта /Синьхуа/ — Верховный суд Перу во вторник одобрил запрос на экстрадицию из США бывшего президента страны Алехандро Толедо, в отношении которого ведется расследование по делу о получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht.
В решении Верховного суда говорится, что выдвинутые бывшему президенту обвинения в отмывании денег и злоупотреблении служебным положением являются состоятельными, требование экстрадиции политика из США соответствует законам и иным нормам.
А. Толедо был президентом Перу с 2001 по 2006 год. Как утверждает прокуратура страны, компания Odebrecht в конце 2016 года признала, что получила ряд контрактов благодаря даче взяток на общую сумму более 800 млн долларов. Правительство А. Толедо обвиняется в получении 20 млн долларов.
7 февраля 2017 года прокуратура Перу официально предъявила бывшему президенту обвинения в отмывании денег и злоупотреблении служебным положением. Через два дня Верховный суд объявил о начале его преследования в мировом масштабе. —0—
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