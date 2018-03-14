Верховный суд Перу одобрил запрос на экстрадицию бывшего президента Алехандро Толедо

Лима , 14 марта / Синьхуа / — Верховный суд Перу во вторник одобрил запрос на экстрадицию из США бывшего президента страны Алехандро Толедо, в отношении которого ведется расследование по делу о получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht.

В решении Верховного суда говорится, что выдвинутые бывшему президенту обвинения в отмывании денег и злоупотреблении служебным положением являются состоятельными, требование экстрадиции политика из США соответствует законам и иным нормам.

А. Толедо был президентом Перу с 2001 по 2006 год. Как утверждает прокуратура страны, компания Odebrecht в конце 2016 года признала, что получила ряд контрактов благодаря даче взяток на общую сумму более 800 млн долларов. Правительство А. Толедо обвиняется в получении 20 млн долларов.

7 февраля 2017 года прокуратура Перу официально предъявила бывшему президенту обвинения в отмывании денег и злоупотреблении служебным положением. Через два дня Верховный суд объявил о начале его преследования в мировом масштабе. —0—