Предприниматель задержан по делу о гибели шести человек от отравления газом в Подмосковье

МОСКВА , 16 марта. / ТАСС /. Индивидуальный предприниматель задержан по уголовному делу о гибели шести человек от отравления газом в доме в подмосковном поселке Красный Электрик. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий. "По данным следствия, смерть людей наступила от отравления продуктами горения в результате отсутствия надлежащей вытяжки продуктов горения из вентиляционной шахты, которая своевременно не обслуживалась. Согласно имеющемуся договору у управляющей компании, обслуживание системы вентиляции возложено на ИП «С. Н. Еременко», — сообщила Врадий. Предприниматель задержан, следствие планирует ходатайствовать о его аресте. 14 марта в поселке Красный Электрик Ногинского района Подмосковья в квартире на 1-м этаже дома были обнаружены тела 30-летней женщины и троих ее детей в возрасте 11, 6 и 3 лет без видимых признаков насильственной смерти. Позднее в квартире этажом выше были обнаружены тела 74-летней женщины и ее 55-летнего сына. Следователи установили, что в квартире на первом этаже на кухне была зажжена газовая плита, над которой висели детские вещи, открыта одна конфорка и работала газовая отопительная колонка.