Назван истинный получатель «кокаиновых» чемоданов

Назван истинный получатель чемоданов с кокаином

12 чемоданов кокаина из Аргентины не предназначались для России, пишет Republiс, ссылаясь на материалы аргентинской прокуратуры.

По данным следствия, из Москвы кокаин должен был отправиться дальше в Европу.

Предприниматель Андрей Ковальчук , которого называют организатором преступной схемы, действовал не в своих интересах, а по поручению настоящих руководителей наркотрафика, отмечает издание.