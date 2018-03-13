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Назван истинный получатель «кокаиновых» чемоданов
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Назван истинный получатель чемоданов с кокаином 

Рамблер 35 минут назад
Фото: Reuters
12 чемоданов кокаина из Аргентины не предназначались для России, пишет Republiс, ссылаясь на материалы аргентинской прокуратуры.
По данным следствия, из Москвы кокаин должен был отправиться дальше в Европу.
>> Кокаин из Аргентины оказался сильно разбавленным
Предприниматель Андрей Ковальчук, которого называют организатором преступной схемы, действовал не в своих интересах, а по поручению настоящих руководителей наркотрафика, отмечает издание.
Из материалов прослушки следует, что Андрей Ковальчук и аргентинский полицейский Иван Близнюк однажды упомянули в разговорах некоего Костю, для которого предназначался кокаин.
В российских правоохранительных органов подтвердили, что пойманы не все организаторы преступной схемы.
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