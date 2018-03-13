Назван истинный получатель «кокаиновых» чемоданов

12 чемоданов кокаина из Аргентины не предназначались для России, пишет Republiс, ссылаясь на материалы аргентинской прокуратуры.
По данным следствия, из Москвы кокаин должен был отправиться дальше в Европу.
Предприниматель Андрей Ковальчук, которого называют организатором преступной схемы, действовал не в своих интересах, а по поручению настоящих руководителей наркотрафика, отмечает издание.
Из материалов прослушки следует, что Андрей Ковальчук и аргентинский полицейский Иван Близнюк однажды упомянули в разговорах некоего Костю, для которого предназначался кокаин.
В российских правоохранительных органов подтвердили, что пойманы не все организаторы преступной схемы.