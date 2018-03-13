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ФСБ пресекла канал переправки сторонников ИГИЛ в Сирию и Ирак
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ФСБ пресекла канал переправки сторонников ИГИЛ в Сирию и Ирак 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: РАПСИ
Канал переправки новобранцев в ряды ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ экстремистской группировки ИГИЛ) перекрыли в Москве, передает ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России на территории города Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников ИГ в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также осуществлявшей незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона", — говорится в сообщении ведомства.
Пока не сообщается число задержанных.
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