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В Омске осудят лжепродавца оборудования для майнинга
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В Омске пойдет под суд лжепродавец оборудования для майнинга криптовалют 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Ленинский суд Омска рассмотрит дело местного жителя, которому вменяется хищение у жителей Новосибирска и Санкт-Петербурга двух миллионов рублей под видом продавца оборудования для майнинга криптовалют, сообщает во вторник прокуратура Омской области.
В ведомстве отметили, что первый зампрокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Омска, который обвиняется по статье 159 УК РФ "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Санкция по ней предусматривает до десяти лет лишения свободы.
"По мнению следствия, летом 2017 года данный гражданин, вступив в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разместил на сайте в сети интернет объявление о продаже компьютерного оборудования, используемого для добычи криптовалюты. В действительности сообщники таким оборудованием не обладали, а объявление разместили с целью хищения денежных средств граждан", — говорится в сообщении.
В прокуратуре пояснили, что в июле 2017 года житель Новосибирска решил купить оборудование и связался с "продавцами", один из которых представился поставщиком оборудования из Китая и предложил покупателю доказать, что у него имеются 1,5 миллиона рублей.
По данным ведомства, доверчивый новосибирец попросил своих родственников перечислить на его имя через систему банковских переводов 1,5 миллиона рублей, после чего, по настоянию "продавца" якобы для проверки предоставил свои персональные данные и реквизиты перевода. Сообщники подделали документы, содержащие персональные данные потерпевшего.
"Согласно распределенным ролям житель Омска в одном из местных отделений банка по подложным документам получил денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей, которые совместно с другим сообщником впоследствии были похищены и потрачены на личные нужды. Аналогичным образом в августе 2017 года злоумышленники похитили денежные средства покупателя из Санкт-Петербурга в размере 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что при очередной попытке снятия денег один из сообщников был задержан сотрудниками охраны банка и передан полиции. Он содержится под стражей и признал свою вину. Второй подозреваемый устанавливается.
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