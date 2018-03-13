В Омске осудят лжепродавца оборудования для майнинга

В Омске пойдет под суд лжепродавец оборудования для майнинга криптовалют

Ленинский суд Омска рассмотрит дело местного жителя, которому вменяется хищение у жителей Новосибирска Санкт-Петербурга двух миллионов рублей под видом продавца оборудования для майнинга криптовалют, сообщает во вторник прокуратура Омской области

"По мнению следствия, летом 2017 года данный гражданин, вступив в предварительный сговор с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разместил на сайте в сети интернет объявление о продаже компьютерного оборудования, используемого для добычи криптовалюты. В действительности сообщники таким оборудованием не обладали, а объявление разместили с целью хищения денежных средств граждан", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что первый зампрокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Омска, который обвиняется по статье 159 УК РФ "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Санкция по ней предусматривает до десяти лет лишения свободы.

прокуратуре пояснили, что в июле 2017 года житель Новосибирска решил купить оборудование и связался с "продавцами", один из которых представился поставщиком оборудования из Китая и предложил покупателю доказать, что у него имеются 1,5 миллиона рублей.

"Согласно распределенным ролям житель Омска в одном из местных отделений банка по подложным документам получил денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей, которые совместно с другим сообщником впоследствии были похищены и потрачены на личные нужды. Аналогичным образом в августе 2017 года злоумышленники похитили денежные средства покупателя из Санкт-Петербурга в размере 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении. По данным ведомства, доверчивый новосибирец попросил своих родственников перечислить на его имя через систему банковских переводов 1,5 миллиона рублей, после чего, по настоянию "продавца" якобы для проверки предоставил свои персональные данные и реквизиты перевода. Сообщники подделали документы, содержащие персональные данные потерпевшего.

В прокуратуре отметили, что при очередной попытке снятия денег один из сообщников был задержан сотрудниками охраны банка и передан полиции. Он содержится под стражей и признал свою вину. Второй подозреваемый устанавливается.