Суд продлил арест напавшему на школу в Перми

Мотовилихинский суд Перми продлил на 2 месяца арест одному из подростков, который напал на учеников в школе N 127 в январе 2018 года, передает НСН.

Следствие ходатайствовало об этом, чтобы закончить психиатрическую экспертизу. Заседание суда проходило без обвиняемого, так как он находится в Москве . Второй участник нападения также пройдёт психиатрическую экспертизу.

15 января 2018 года двое подростков принесли с собой холодное оружие и напали на учащихся школы в Перми. Пострадали 15 человек, в том числе и сами нападавшие. Тяжелые ранения получила учительница. В феврале ее выписали из больницы.