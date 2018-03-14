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Суд продлил арест напавшему на школу в Перми
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Суд продлил арест напавшему на школу в Перми 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: В-курсе.ру
Мотовилихинский суд Перми продлил на 2 месяца арест одному из подростков, который напал на учеников в школе N 127 в январе 2018 года, передает НСН.
Следствие ходатайствовало об этом, чтобы закончить психиатрическую экспертизу. Заседание суда проходило без обвиняемого, так как он находится в Москве. Второй участник нападения также пройдёт психиатрическую экспертизу.
15 января 2018 года двое подростков принесли с собой холодное оружие и напали на учащихся школы в Перми. Пострадали 15 человек, в том числе и сами нападавшие. Тяжелые ранения получила учительница. В феврале ее выписали из больницы.
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