В Тюмени задержали еще одного педофила

Тюменца, напавшего на двух школьниц, задержали в минувшие выходные. 10 марта мужчина подкараулил в подъезде одного из домов по улице Широтной двух девочек и надругался над ними.

— Дети гуляли во дворе, а потом пошли домой. Мужчина зашел с ними в подъезд, после чего сразу же стал к ним приставать. Школьницы закричали, а он убежал, — рассказал читатель 72.ru.

— Подозреваемого задержали в течение суток. В настоящий момент идет расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося, — прокомментировала Анастасия Лепехина , пресс-секретарь ведомства.

Это уже третий случай нападения на детей за месяц. До этого следователи задержали мужчину, который напал на школьницу в подъезде дома на Олимпийской. Еще ранее жертвой извращенца стала другая девочка, которую подкараулили в подъезде дома по улице 30 лет Победы.