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В Тюмени задержали еще одного педофила
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В Тюмени задержали еще одного педофила 

72.ru 15 марта 2018
Фото: 72.ru
Тюменца, напавшего на двух школьниц, задержали в минувшие выходные. 10 марта мужчина подкараулил в подъезде одного из домов по улице Широтной двух девочек и надругался над ними.
— Дети гуляли во дворе, а потом пошли домой. Мужчина зашел с ними в подъезд, после чего сразу же стал к ним приставать. Школьницы закричали, а он убежал, — рассказал читатель 72.ru.
В следственном комитете подтвердили информацию об этом инциденте.
— Подозреваемого задержали в течение суток. В настоящий момент идет расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося, — прокомментировала Анастасия Лепехина, пресс-секретарь ведомства.
Это уже третий случай нападения на детей за месяц. До этого следователи задержали мужчину, который напал на школьницу в подъезде дома на Олимпийской. Еще ранее жертвой извращенца стала другая девочка, которую подкараулили в подъезде дома по улице 30 лет Победы.
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