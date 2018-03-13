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В Москве пресекли канал незаконной миграции
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МВД и ФСБ пресекли канал организации незаконной миграции в Москве и области 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
МВД РФ совместно с ФСБ пресекло канал организации незаконной миграции в Москве и Подмосковье, задержаны 60 человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Сотрудниками МВД и ФСБ установлены три лаборатории, где злоумышленниками изготавливались поддельные документы. Изъята оргтехника, компьютерное оборудование, более 200 бланков регистраций по месту пребывания, 200 миграционных карт, 50 медицинских справок, 40 банковских карт, 50 паспортов граждан республик Средней Азии, 100 печатей, штампов и оттисков, используемых для отметок в миграционных документах и паспортах иностранных граждан", — сказала она.
В территориальные подразделения МВД по Москве и Московской области доставлены более 60 человек, предположительно причастных к противоправной деятельности.
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