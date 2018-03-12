Неизвестный совершил нападение с ножом у резиденции посла Ирана в Вене

"Иранская резиденция: неизвестный, совершивший нападение с ножом, был застрелен австрийскими вооруженными силами", — говорится в сообщении.

Как отмечают местные СМИ, инцидент произошел у посольства Ирана в Вене. По информации издания Standard, нападение совершил 26-летний гражданин Австрии

Как сообщает полиция, в результате нападения один военнослужащий получил легкое повреждение. Сейчас он находится в больнице.