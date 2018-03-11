ФСБ предотвратила теракт 

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Саратовской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
В воскресенье днем сотрудники органов безопасности пытались задержать машину с преступниками, но им было оказано вооруженное сопротивление. Во время перестрелки злоумышленники были убиты. На месте событий силовики обнаружили пистолеты ТТ и ПМ, самодельные ручную гранату и бомбу мощностью около трех килограммов тротила.
Управление ФСБ по Саратовской области возбудило уголовное дело о подготовке террористического акта, сообщает РИА Новости.