ФСБ предотвратила теракт

В воскресенье днем сотрудники органов безопасности пытались задержать машину с преступниками, но им было оказано вооруженное сопротивление. Во время перестрелки злоумышленники были убиты. На месте событий силовики обнаружили пистолеты ТТ и ПМ, самодельные ручную гранату и бомбу мощностью около трех килограммов тротила.