Суд Египта утвердил смертный приговор в отношении террористов

Египетский уголовный суд провинции Гиза вынес суровый вердикт: 10 террористов приговорены к смертной казни, еще 5 — к пожизненному заключению, передает сайт argumenti.ru.

Все приговоренные к суровому и справедливому наказанию проходили в суде по делу о создании террористической ячейки в районе Имбаба. Они «сформировали незаконную организацию с целью создания угрозы единству государства, нападения на общественные здания и совершения террористических актов, направленных против христиан и вооруженных сил страны», — говорится в обвинительном заключении.