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Суд Египта утвердил смертный приговор в отношении террористов
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Суд Египта утвердил смертный приговор в отношении террористов 

Газета.Ru 10 марта 2018
Фото: Вестник Кавказа
Египетский уголовный суд провинции Гиза вынес суровый вердикт: 10 террористов приговорены к смертной казни, еще 5 — к пожизненному заключению, передает сайт argumenti.ru.
Все приговоренные к суровому и справедливому наказанию проходили в суде по делу о создании террористической ячейки в районе Имбаба. Они «сформировали незаконную организацию с целью создания угрозы единству государства, нападения на общественные здания и совершения террористических актов, направленных против христиан и вооруженных сил страны», — говорится в обвинительном заключении.
Все подсудимые были признаны виновными в причастности к террористической деятельности. Десять террористов были приговорены к смертной казни, еще пять — к пожизненному заключению. Оглашенный египетским уголовным судом вердикт был утвержден верховным муфтием Египта.
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