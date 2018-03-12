За ней охотились 20 лет

Дамская работа

Первая кровь «Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых известных организованных преступных группировках 90-х. В предыдущей статье речь шла о Балашихинской ОПГ, которая прославилась тем, что развязала кровавую войну с ворами в законе, в ходе которой полегло немало криминальных авторитетов. Главной «ударной силой» банд того смутного времени были не белые воротнички, сведущие в офшорных схемах, а жестокие и беспощадные киллеры: как правило, выходцы из силовых структур, бывшие спортсмены и уголовники — одним словом, лихие парни. Но в конце 90-х силовики напали на след таинственной женщины-киллера, которая, словно героиня знаменитого фильма Люка Бессона , устраняла «клиентов» и исчезала без следа…

Одно из первых упоминаний о появившейся в столичном регионе женщине-киллере датируется 1994 годом. Тогда в Москве было совершено покушение на крупного бизнесмена, одного из учредителей нефтяной компании «Нефсам» Владимира Мисюрина по кличке Зверь. За Мисюриным, начавшим коммерческий путь в родном Новокузнецке , закрепилась репутация сложного и бескомпромиссного партнера и просто жестокого человека.

Неудивительно, что врагов у Зверя было предостаточно. Он это знал, а потому, наладив прибыльное нефтяное дело, Владимир отбыл на ПМЖ в Бельгию , откуда периодически наведывался в столицу для встреч с бизнес-партнерами. Очередной его визит пришелся на начало 1994 года. 22 января Мисюрин вышел из гостиницы «Международная», сел в подготовленный к его приходу Mercedes и тронулся в путь. Но как только автомобиль спустился по гостиничному пандусу, грянули выстрелы.

Чуть позже выяснилось: Зверя заранее ждала пара киллеров — мужчина и женщина, которые, изображая счастливую семейную пару, в обнимку прогуливались с коляской около отеля. Заметив приближающуюся цель, ликвидаторы достали из люльки автоматы Калашникова, изрешетили автомобиль, бросили оружие и спешно скрылись. В Зверя угодило несколько пуль, одна из них — в голову, но он чудом выжил. Впрочем, в конце того года Мисюрин все же был убит в Брюсселе . Заграница не спасла.

Опросив свидетелей дерзкого нападения, милиционеры составили ориентировку на подозрительную парочку. Спустя некоторое время в кустах неподалеку от «Международной» были обнаружены парик, дамская сумочка и косынка, из чего был сделан вывод: вторым киллером тоже был мужчина, но в женском обличье. На этом поиски дамы-ликвидатора прекратились, хотя некоторые стражи порядка пытались доказать, что женщина тоже могла прибегнуть к перевоплощению — хотя бы для того, чтобы скрыть истинный цвет волос.

Женский след Однако шли годы, совершались заказные убийства, гремели имена знаменитых киллеров Алексея Шерстобитова (Леша Солдат), Александра Пустовалова Саша Солдат ) и Александра Солоника (Саша Македонский), а их таинственная коллега себя никак не проявляла. Так продолжалось вплоть до августа 2001 года, когда в столице были ликвидированы двое предпринимателей чеченского происхождения — Муса Халидов и Альви Агасиев.

В роковой день кавказцы прибыли к своему старому другу в его пекарню на первом этаже жилого дома на Матвеевской улице. Выпив чаю и обсудив с другом насущные проблемы, Халидов и Агасиев около 16:00 вышли из здания, сели в Peugeot 605 и неспешно тронулись в путь. Они не проехали и ста метров, как раздались выстрелы. Свидетели рассказывали, что из автомата стрелял мужчина в черной рубашке, но рядом с ним стояла невысокого роста шатенка с пистолетом. Очевидно, дама была на подстраховке у своего партнера, готовясь в случае чего прикрыть его или добить жертву.

Ее вмешательства не потребовалось: смертельно раненые бизнесмены потеряли управление и врезались в стену. Агасиев сумел выйти из салона, но тут же упал замертво. Халидов к этому времени уже не дышал. В то же время соучастники убийства скрылись с места преступления на ВАЗ-2109. В этот раз отрицать существование российской Никиты, списывая все на мужской маскарад, стражи порядка не решились. Масла в огонь подлил и задержанный в конце 1999 года Саша Солдат. На одном из допросов он заявил, что знает о существовании Никиты не понаслышке, и отозвался о ней как о профессионале высокого уровня. Правда, дальше в своих откровениях ликвидатор не пошел и настоящее имя убийцы назвать отказался.

В сентябре того же года произошло еще одно убийство с «женским следом»: в центре Москвы расстреляли бизнесмена Андроника Нерсесяна. Коммерсант вместе с супругой снимал квартиру на улице Большая Грузинская — туда он прибыл тем роковым вечером. Водитель бизнесмена припарковал Mercedes и слушал указания сидящего позади шефа, как вдруг дверь в салон распахнулась, и на Андроника обрушился град пуль. Цели достигли две: раненый коммерсант даже успел выбраться из машины и добежать до своего подъезда, где упал замертво. Водитель Нерсесяна отделался испугом и в итоге стал ценным свидетелем. Он поведал следователям, что на подстраховке киллера была женщина, которая по описаниям походила на ту, что засветилась при расправе над чеченцами.

Но сыщики продолжали сомневаться, что участие в убийствах принимала женщина, склоняясь к версии о переодетом мужчине. Подобное уже было в 90-х — взять хотя бы двух киллеров татарской ОПГ « Хади Такташ » Айдара Литфуллина (Обезьяна) и Ильсура Аглеева (Маймул), которые в 1995 году устранили своего же товарища Александра Пичужкина (Пичуга), переодевшись для этого в миловидных дам. И настолько срослись со своими образами, что мужчин в них не смогла распознать даже супруга Пичуги. Она догадалась, что киллеры не имеют отношения к прекрасному полу, лишь тогда, когда те пустились наутек: бежали ликвидаторы по-мужски, задрав мешавшие им юбки до самого пояса.

Крымская бестия Вместе с тем столичные милиционеры знали случаи, когда выяснялось, что киллеры — представительницы слабого пола. Например, на коммерсантов соседней Украины наводило страх имя киллера Светланы Надъярной, орудовавшей в Крыму в 90-е.

О жестокости Надъярной в тогда еще украинском Крыму ходили байки: она не только стреляла, но и часто шла с жертвой на прямой контакт, орудуя ножом и веревкой, что свидетельствует о ее недюжинном самообладании. Физическую поддержку барышне обеспечивал ее подельник — убийца работала в паре с мужчиной. А начиналась ее карьера с того, что девушку приметили члены печально известной украинской ОПГ «Башмак»: слухи о беспощадной крымчанке быстро облетели полуостров.

На радость бандитам, Надъярная не была отягощена моральными принципами и с удовольствием соглашалась выполнять даже самые грязные поручения. Впрочем, работала Светлана довольно топорно, и вскоре о появившейся на подведомственной территории женщине-ликвидаторе узнали местные стражи порядка. Но узнать-то узнали, а поймать шуструю киллершу никак не могли.

Надъярная не щадила даже стариков. Они с подельником пытали и убили престарелого мужчину, о котором прошел слух, что он подпольный миллионер. По заданию боссов киллеры похитили пенсионера и пытались выведать у него, где тайник. Дошло до того, что бандиты отрубили старику пальцы на руке. Не выдержавший мучений он рассказал извергам, что в его квартире оборудован маленький чердачок с валютой, который открывается только в том случае, если дернуть за прикрепленную к нему веревочку. А золото хранится в оконной раме. Тем самым пенсионер подписал себе смертный приговор: наемники его убили, а труп закопали в ближайшем лесу.

Через несколько дней в квартире пропавшего пенсионера раздался звонок в дверь. Открывшие родственники увидели на пороге двух милиционеров в форме — мужчину и женщину. Жильцы даже не догадывались, что перед ними убийцы их близкого: Надъярная с подельником решили при помощи маскировки проверить, не соврал ли им пенсионер. Вскоре нашлась описанная стариком веревочка, потянув за которую, Светлана оказалась под дождем из долларовых купюр.

Бросились к валюте и изумленные родственники, но наемница остановила их громогласным окриком, сообщив, что деньги являются вещественным доказательством и трогать их нельзя. В это время ее коллега уже достал пистолет, готовясь в случае сопротивления открыть огонь на поражение. К счастью, домочадцы сразу же отступили. Киллеры собрали доллары, выломали тайник с золотом и скрылись.

Впрочем, вскоре женщина-киллер все-таки попалась. Случилось это после похищения видного крымского бизнесмена азербайджанского происхождения. Местные мафиози требовали у его родственников выкуп в размере 50 тысяч долларов. Жена предпринимателя разводила руками: мол, деньги в сейфе, а ключ от хранилища у мужа. Тогда Светлана с подельником решили ускорить процесс и по договоренности с супругой бизнесмена закинули ключ в квартиру коммерсанта прямо через окно. Однако киллеры не учли одного: около дома похищенного их уже ждала засада.

Как только Надъярная подняла с земли выброшенную в ответ из окна пачку денег, их с сообщником окружили стражи порядка. Бандитам каким-то образом удалось скрыться, но позже их задержали. Выяснилось, что наемники расправились с бизнесменом в первый же день после похищения, а вот где закопали тело — так и не смогли указать. Не помнили убийцы и место захоронения замученного до смерти пенсионера. А все потому, что большую часть своей жизни и Надъярная и ее подельник находились «под кайфом»: без дозы Светлана из-за трясущихся рук не могла даже взвести курок. Зато под действием наркотиков убийца всегда стреляла легко и метко.

Вскоре после задержания она вновь оказалась на свободе; как — история умалчивает. Надъярная находится в бегах до сих пор. В долговой западне

Пока стражи порядка занимались расследованием расправ над кавказцами, в сентябре 2001 года в столичном регионе произошло новое двойное убийство: на северо-востоке Москвы были обнаружены трупы двух коммерсантов. И опять, исходя из показаний очевидцев, среди подозреваемых оказалась девушка. Только здесь сомнений уже не оставалось: свидетели однозначно утверждали, что хорошо рассмотрели убийцу и что это стопроцентно была дама. Личность подозреваемой удалось установить быстро — ею оказалась 20-летняя жительница подмосковного города Железнодорожный Лариса Рощина.

Поимка женщины-киллера была делом времени: милиционеры начали опрашивать коллег и приятелей Ларисы, но неожиданно задачу стражам порядка облегчила сама Рощина. В октябре 2001 года в одном из отделений милиции раздался звонок, и женский голос сообщил, что «убийца Лариса Рощина» желает сдаться на милость правосудия. Выяснилось, что девушка объявилась у своей подруги — той самой, которой, уходя на дело, оставила сына, — и попросила ее позвонить в милицию. Вскоре подозреваемую привезли на допрос, где она рассказала о своей нелегкой жизни.

Crimerussia.tv // Лариса Рощина

В 20 лет студентка юридического вуза поняла, что беременна от своего молодого человека. Однако тот, узнав о грядущем отцовстве, быстро исчез из жизни возлюбленной. Лариса, чьи родители-алкоголики скончались давным-давно, оказалась один на один со своими проблемами. К этому времени она успела получить должность секретаря в Перовском народном суде столицы, но, по ее подсчетам, декретных денег для того, чтобы поднять ребенка, не хватило бы. Тогда девушка решила действовать в бизнес-направлении и, заняв у знакомых около трех тысяч долларов, вложила их в показавшуюся ей перспективной торговлю мобильными телефонами.

Дама с ТТ Фирмой, куда отнесла свои кровные новоиспеченная коммерсантка, владели ее земляки Юрий Васильев и Александр Кузовлев. Те согласились взять Ларису в долю и отправили ее деньги в общий котел. Лариса принялась ожидать дивидендов, но внезапно кредиторы стали требовать наличные назад. Рощина кинулась к партнерам, но те лишь развели руками: все доллары ушли в оборот. А заемщики продолжали давить, однако как только узнали всю историю, неожиданно сменили гнев на милость: пообещали простить долг — точнее, дать Ларисе возможность его отработать. Для этого девушке надлежало всего лишь… убить Васильева и Кузовлева. Загнанная в угол Рощина согласилась стать киллером — именно такую версию оперативники услышали от убийцы.

Дальнейшая расправа была делом техники: заказчики снабдили Ларису пистолетом ТТ и установили сроки «заказа». Сценарий убийства продумывала сама Рощина. Она связалась с будущими жертвами и предложила им поехать с ней к приятелю, который якобы может по дешевке организовать поставку партии мобильных. Не заподозрив старую знакомую в злом умысле, предприниматели согласились. Встреча с будущей убийцей состоялась у метро «Новогиреево»: подъехав на автомобиле к ожидающей их Ларисе, они двинулись в сторону Стартовой улицы.

Когда добрались до места назначения, Кузовлев остался ждать в машине, а Юрий с Ларисой вошли в подъезд и поднялись на 12-й этаж. Оказавшись на лестничной клетке, девушка неожиданно вытащила пистолет и трижды выстрелила своему спутнику в живот. Васильев рухнул на пол, а Рощина кинулась на этаж выше и принялась звонить заказчикам. Услышав, что жертва всего лишь ранена, разъяренные «хозяева» отправили киллера завершать начатое.

Когда Лариса вернулась к истекающему кровью партнеру, она увидела рядом с ним мужчину и женщину. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья, работавшие на местном рынке и проживавшие в том же доме. Даже не подумав, что перед ними убийца, пара принялась расспрашивать девушку, что произошло. А Юрий, хрипя, пытался сказать неожиданным спасителям, кто это сделал.

Его попытки прервал меткий выстрел в голову прямо на глазах свидетелей. А потом, развернувшись, Рощина выпустила пулю в очевидца, угодив ему в плечо. Спутница раненого торговца поняла, что времени медлить нет, и кинулась на киллершу. В схватке победу одержала работница рынка: выбив у убийцы из рук ТТ, она убежала. Рощина подобрала свое оружие и последовала на улицу, к машине, где ждал Кузовлев. Усевшись на заднее сиденье, она выстрелила Александру в голову. Потом вышла из машины и поехала домой на метро. То, что ее личность была установлена, Лариса узнала от подруги. И, не найдя в себе сил вести нелегальный образ жизни, решила сдаться. Неуловимый ликвидатор

Следователи ликовали: похоже, у них в руках оказалась та самая неуловимая Никита. Однако, едва услышав, что ее считают убийцей еще нескольких человек, Рощина пришла в ужас. Женщина клялась, что к расстрелам, приписываемым Никите, не имеет никакого отношения. Ее слова подтвердило и следствие: у девушки было алиби. Некоторые сомнения оставались, но в итоге Рощину приговорили к 12 годам лишения свободы за двойное убийство.

Окончательно стало ясно, что Рощина — не Никита, когда в ноябре 2001 года неизвестная женщина совершила покушение на 58-летнего бизнесмена в подъезде его дома по 2-му Сетуньскому проезду в Москве. Коммерсант выжил. Выслушав рассказ о женщине-киллере, которая скрылась с места преступления на черном Mercedes, стражи порядка поняли, что Никита все еще в деле. Однако милиционеры ошиблись: после ноябрьского убийства женщина-ликвидатор легла на дно.

Новая надежда на поимку легендарной наемницы появилась у следователей в 2013 году, когда была задержана очередная убийца — 34-летняя уроженка Железнодорожного Марина Чертова. Как и Рощина, Чертова была матерью-одиночкой. На кровавый промысел ее склонил 42-летний любовник, житель столицы, который промышлял торгами на бирже. В какой-то момент мужчина оказался в статусе должника, и вместо того, чтобы рассчитаться с кредиторами, решил склонить свою возлюбленную на убийство. В качестве благодарности москвич пообещал Марине несколько миллионов рублей. Женщина согласилась.

Поскольку выхода на нелегальных продавцов оружия ни у Чертовой, ни у заказчика не было, жертв решили «валить» спортивным арбалетом, который был у Марины. Не было только уверенности в том, что таким неординарным способом удастся расправиться с кредиторами. И Чертова решила испытать «игрушку». В качестве подопытного она выбрала 29-летнего уроженца Азербайджана , с которым познакомилась в придорожном кафе. Он искал работу и очень обрадовался предложению новой знакомой: та пообещала свести гастарбайтера со своим братом, у которого есть вакансия на стройке. Решив не откладывать дело в долгий ящик, Марина повела азербайджанца «знакомиться с родственником» в парк неподалеку от метро «Выхино». А когда они оказались в условленном месте, из тени вышел кавалер Чертовой, который представился ее братом. Пока он отвлекал разговорами ничего не подозревающего мужчину, Марина, вытащив из сумки арбалет, выстрелила в жертву.

Дальнейшие события приняли неожиданный поворот: раненый прямо со стрелой в спине кинулся бежать, да так быстро, что ни Чертова, ни ее любовник не смогли догнать и добить его. Естественно, от мысли о расправе с кредиторами они тут же отказались. Тело азербайджанца обнаружили на следующий день на 6-м километре МКАД: бедняга истек кровью.

Марину задержали спустя год, она получила 11 лет лишения свободы. Как и ее землячку Рощина, Чертову проверили на причастность к серии убийств и покушений, но опять мимо: к таинственной Никите она не имела никакого отношения.

Судьба загадочной женщины-киллера до сих пор неизвестна. Предполагают, что после ноябрьского промаха 2001 года ликвидатора в юбке за ненадобностью устранили ее же хозяева. Впрочем, не исключено, что она перебралась в другой регион или страну. А возможно, решила оставить этот хлопотный бизнес. Ведь со времени ее «дебюта» прошло уже 24 года…