Cуд в Литве подтвердил приговор осужденному за шпионаж россиянину

"Суд первой инстанции исчерпывающе мотивировал и индивидуализировал наказания в отношении обоих обвиняемых, в связи с которыми были поданы апелляционные жалобы", — заявили представители коллегии.