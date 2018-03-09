Cуд в Литве подтвердил приговор осужденному за шпионаж россиянину 

Коллегия судей апелляционного суда Литвы посчитала «исчерпывающей» мотивировку наказания в отношении россиянина Сергея Моисеенко и экс-военнослужащего ВВС Литвы Сергея Пущина, которые были осуждены по обвинению в шпионаже, передает РИА «Новости».
"Суд первой инстанции исчерпывающе мотивировал и индивидуализировал наказания в отношении обоих обвиняемых, в связи с которыми были поданы апелляционные жалобы", — заявили представители коллегии.
Ранее сообщалось, что в Литве задержали трех человек, подозреваемых в том, что они передавали спецслужбам России сведения о литовских военных и стратегических объектах.