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Cуд в Литве подтвердил приговор осужденному за шпионаж россиянину
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Умер Александр Павловский

Cуд в Литве подтвердил приговор осужденному за шпионаж россиянину 

Газета.Ru 9 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Коллегия судей апелляционного суда Литвы посчитала «исчерпывающей» мотивировку наказания в отношении россиянина Сергея Моисеенко и экс-военнослужащего ВВС Литвы Сергея Пущина, которые были осуждены по обвинению в шпионаже, передает РИА «Новости».
"Суд первой инстанции исчерпывающе мотивировал и индивидуализировал наказания в отношении обоих обвиняемых, в связи с которыми были поданы апелляционные жалобы", — заявили представители коллегии.
Ранее сообщалось, что в Литве задержали трех человек, подозреваемых в том, что они передавали спецслужбам России сведения о литовских военных и стратегических объектах.
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