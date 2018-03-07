Задержан криминальный авторитет «Фима Банщик»

Российского криминального авторитета задержали в аэропорту Минска, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел Белоруссии.
"Российского криминального авторитета Александра Ефимова, который также известен как "Фима Банщик", в столичном аэропорту задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией", — отметили в МВД.
По данным ведомства, у 60-летнего мужчины при себе были три российских паспорта на его имя и один болгарский. Ефимов помещен в центр изоляции и в ближайшее время будет выслан в Россию.