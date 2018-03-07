В Азербайджане предотвратили теракт

В Азербайджане уничтожили боевиков, готовивших теракты

"В результате оперативных мероприятий была выявлена и обезврежена так называемая террористическая группа "Хачмазский джамаат" во главе с гражданином Азербайджана Сабиром Арулла оглу Мамедовым", — говорится в сообщении. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана провели антитеррористическую спецоперацию на севере страны, уничтожены террористы, планирующие теракты в республике, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, "6 марта 2018 года активисты джамаата Сабир Арулла оглы Мамедов и Тарлан Сафар оглы Салимов, будучи уличенными в попытке организации терактов, при задержании оказали вооруженное сопротивление оперативной группе СГБ". "В результате ответного огня террористы С. Мамедов и Т. Салимов были уничтожены", — сообщили в пресс-службе.