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В Азербайджане предотвратили теракт
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В Азербайджане уничтожили боевиков, готовивших теракты 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана провели антитеррористическую спецоперацию на севере страны, уничтожены террористы, планирующие теракты в республике, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
"В результате оперативных мероприятий была выявлена и обезврежена так называемая террористическая группа "Хачмазский джамаат" во главе с гражданином Азербайджана Сабиром Арулла оглу Мамедовым", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, "6 марта 2018 года активисты джамаата Сабир Арулла оглы Мамедов и Тарлан Сафар оглы Салимов, будучи уличенными в попытке организации терактов, при задержании оказали вооруженное сопротивление оперативной группе СГБ". "В результате ответного огня террористы С. Мамедов и Т. Салимов были уничтожены", — сообщили в пресс-службе.
На месте преступления обнаружены кустарные взрывные устройства, а также оружие и боеприпасы.
"Оперативные мероприятия были осуществлены на основании возбужденного уголовного дела по статьям "подготовка к теракту", "участие в преступном сообществе", — говорится в сообщении.
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