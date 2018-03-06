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Задержан причастный к теракту в Петербурге
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ФСБ задержала члена группировки, причастной к взрыву в метро Санкт-Петербурга 

RT на русском 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали участника террористического сообщества, чей лидер причастен к теракту в метро Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Калининградской области.
«В ходе спецоперации задержан гражданин России — участник террористического сообщества «Джамаат Таухид валь-Джихад», являющегося структурным подразделением запрещённой на территории России международной террористической организации «Исламское государство»*, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Отмечается, что установлена связь злоумышленника с лидером террористической организации, который причастен к взрыву в Санкт-Петербурге и в настоящее время находится в международном розыске.
При этом по заданию руководителя задержанный финансировал боевиков и помогал в подборе добровольцев для участия в боевых действиях в Сирии.
В отношении задержанного будет возбуждено уголовное дело по статье «содействие террористической деятельности», ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в ФСБ заявили о задержании в Махачкале пяти сторонников террористической организации «Исламское государство».
3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга произошёл взрыв, в результате которого погибли 16 человек, включая террориста-смертника, более 50 пострадали.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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