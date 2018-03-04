В Греции задержали судно с тонной конопли на борту 

Греческая береговая охрана задержала рыбацкое судно возле Крита и изъяла более одной тонны конопли. Об этом сообщает Radio Lasithi.
Уточняется, что судно Celine Star с четырьмя членами экипажа на борту было обследовано с собаками, однако первичный осмотр не выявил ничего подозрительного.
Лишь повторный осмотр корабля дал результат: наркотики были обнаружены в стенах кормы лодки, которые пришлось демонтировать с помощью пил и дрелей.
Сотрудниками правоохранительных органов было изъято около 50 упаковок с наркотиками, каждая из которых весом от 25 до 30 килограммов.
Ранее полиция Нидерландов задержала шестерых человек, которых подозревают в контрабанде 4,5 тонны кокаина из Колумбии.