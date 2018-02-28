Экс-акционеров банка Snoras будут судить в Литве заочно — генпрокуратура

"Суд удовлетворил просьбу прокурора Дарюса Станкявичюса из следственного управления генпрокуратуры о признании подозреваемыми двух лиц, которые в настоящий момент скрываются в РФ и не доступны для правоохранительных органов Литвы. В настоящий момент созданы условия проводить досудебные расследования и после судить скрывающихся лиц заочно", — отмечает прокуратура.

В октябре прошлого года литовский парламент одобрил поправки в уголовно-процессуальный кодекс, предложенные главой республики Далей Грибаускайте, предусматривающие возможность заочно судить тех, кто нанес финансовый ущерб республике и бежал из нее за границу.

Генпрокуратура балтийской республики намерена в ближайшее время информировать уполномоченные органы РФ о признании данных лиц подозреваемыми, а также с просьбой о международной юридической помощи в их отношении.

Бывшие акционеры литовского национализированного банка Snoras Антонов и его партнер Раймондас Баранаускас были задержаны в ноябре 2011 года в Великобритании по выданному Литвой европейскому ордеру на арест. Позже Антонов был освобожден под залог. С 2015 года он находится в России. Прокуратура Литвы собиралась допросить Антонова и Баранаускаса по делу о хищении из банка Snoras имущества в крупных размерах на сумму порядка 565 миллионов евро, подделке документов и ведении поддельного бухгалтерского учета.