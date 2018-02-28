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Глава МВД Латвии обещает быстрое и качественное расследование коррупционного скандала в ЦБ
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Глава МВД Латвии обещает быстрое и качественное расследование коррупционного скандала в ЦБ 

ТАСС 28 февраля 2018
РИГА, 28 февраля. /ТАСС/. Полиция Латвии сделает все возможное, чтобы быстро и качественно провести расследование дела главы Банка Латвии Илмарса Римшевичса, которого Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) страны подозревает во взяточничестве. Об этом в среду заявил министр внутренних дел республики Рихардс Козловскис.
"В полиции работают профессиональные следователи, которые занимаются этим делом. Сегодня я не могу полностью подтвердить, что это дело будет в суде и с каким-то конкретным приговором, но могу подтвердить, что с моей стороны и с нашей стороны делается все, и у полиции полная свобода действий, чтобы собрать все доказательства и сделать это максимально быстро, понимая, что общество хочет быстро увидеть результаты. Но нужно понимать, что здесь мы говорим о качестве, и это то, что в этом случае должны обеспечить следственные и надзорные органы", — сказал он в интервью местному телеканалу LNT.
По его словам, правоохранительные органы Латвии в меру своих возможностей будут предоставлять максимум информации общественности по коррупционному скандалу вокруг Римшевичса, учитывая его большой резонанс. При этом глава МВД Латвии не смог сказать, когда главе центробанка будут выдвинуты официальные обвинения и дело перейдет в суд. «В первую очередь важно качество расследования, поскольку это дело также имеет международный резонанс. Если делать это в спешке и сроки ставить в качестве приоритетного критерия, и в конце не получить ничего, то это будет катастрофа, и мы не можем себе этого позволить», — отметил он.
БПБК ранее провело обыски на рабочем месте и в доме Римшевичса, после чего задержало главу центробанка, а спустя 48 часов освободило под залог в €100 тысяч. Антикоррупционное ведомство сообщило, что его подозревают в вымогательстве взятки в размере по меньшей мере €100 тысяч. Всего в этом деле фигурируют два человека: сам глава Банка Латвии и одно физическое лицо. БПБК также указало, что это дело не связано ни с одним из действующих в Латвии кредитных учреждений.
К Римшевичсу в качестве меры пресечения применен запрет занимать должность президента Банка Латвии, выезжать из страны и приближаться к определенным лицам. Глава центробанка пытался оспорить это решение в суде, но безрезультатно.
Глава Банка Латвии ранее отверг все высказанные в его адрес обвинения. Римшевичс также заявил, что не собирается уходить в отставку с занимаемой должности, хотя ранее его призвали это сделать президент, премьер-министр, спикер Сейма и министр финансов республики.
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