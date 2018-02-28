«Наркобарона из посольства» обвинили в работе на спецслужбы

Предполагаемый организатор канала поставок кокаина из Аргентины в Европу Андрей Ковальчук никогда не работал в немецкой компании Golden Mile. Об этом рассказал ее глава Константин Лоскутников. Слова бизнесмена опубликовал на своей странице в Facebook телеканал RTVD OstWest.

Предприниматель заявил, что с предполагаемым наркобароном его несколько лет назад познакомил сотрудник «Газпром Германия». «Представил как полковника, руководителя спецслужб, который курирует или занимается посольствами и консульствами на территориях Европы, Азии, Латинской Америки», — пояснил Лоскутников.

Ковальчук попробовал продукцию компании, в том числе сигары и коньяк, а затем «многократно появлялся в бюро с просьбой дать один образец, другой», рассказал бизнесмен. Мужчина говорил, что много ездит по миру и попробует организовать продажу, «но ни одной сделки, ни одного контракта так заключено и не было».

27 февраля экс-председатель Координационного совета российских соотечественников Аргентины Леонардо Голованов сообщил РБК , что Ковальчук представлял немецкую компанию Bossner Cigars. Эта торговая марка принадлежит Golden Mile.

Ранее адвокат Владимир Жеребенков рассказал о позиции Ковальчука. Мужчина считает, что наркотики были подброшены в российское посольство аргентинской полицией при участии американских спецслужб.

В ходе совместной операции России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву почти 400 килограммов кокаина. 12 чемоданов с наркотиками в 2016 году нашли в посольской школе в Буэнос-Айресе

К настоящему моменту в Аргентине взяты под стражу два фигуранта дела. На территории России арестованы три человека, они утверждают, что стали жертвами провокации.