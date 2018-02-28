ФСБ задержала вооруженных сторонников Мальцева в Калуге

"В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято: 27 единиц огнестрельного оружия (15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет, винтовка), свыше 100 основных частей и комплектующих к нему, 9 самодельных взрывных устройств, 3,5 кг взрывчатого вещества, более 200 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы, литература и листовки антиконституционного содержания, атрибутика с символикой экстремистской организации "Артподготовка", — говорится в тексте официального сообщения. Сотрудники Федеральной службы безопасности сообщили о задержании в Калуге банды, у членов которой были изъяты 27 автоматов и пистолетов, пулемет, девять взрывных устройств и символика запрещенного движения "Артподготовка", сообщается на сайте ФСБ.

Также была остановлена деятельность лаборатории по изготовлению самодельных взрывных устройств. По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Незаконное изготовление оружия" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".