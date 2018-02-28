Ещё
ФСБ задержала вооруженных сторонников Мальцева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ задержала вооруженных сторонников Мальцева в Калуге 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Федеральной службы безопасности сообщили о задержании в Калуге банды, у членов которой были изъяты 27 автоматов и пистолетов, пулемет, девять взрывных устройств и символика запрещенного движения "Артподготовка", сообщается на сайте ФСБ.
"В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято: 27 единиц огнестрельного оружия (15 автоматов, 10 пистолетов, пулемет, винтовка), свыше 100 основных частей и комплектующих к нему, 9 самодельных взрывных устройств, 3,5 кг взрывчатого вещества, более 200 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы, литература и листовки антиконституционного содержания, атрибутика с символикой экстремистской организации "Артподготовка", — говорится в тексте официального сообщения.
Также была остановлена деятельность лаборатории по изготовлению самодельных взрывных устройств. По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Незаконное изготовление оружия" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
В ноябре 2017 года сообщалось о сотнях задержанных на акции протеста "Апиподготовки" оппозиционера Вячеслава Мальцева.
Газета.Ru: последние новости
В Новосибирской области экс-полицейского признали виновным в убийстве 19 женщин В Москве задержали чиновника Минобороны по подозрению в получении взятки Очевидец рассказал о стрельбе в Казани
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак облила водой обматерившего ее Жириновского171
Пышная красотка взбаламутила соцсети88
Решена дальнейшая судьба Рыбки246
СМИ рассказали о судьбе Медведева1120
Рост окончен: США уронили рубль47
Видео
01:04
Раскрыт мотив казанского стрелка
Происшествия Криминал
00:25
Собчак облила водой обматерившего ее Жириновского
Политика
00:54
Лавров: Москва будет оказывать содействие сирийской армии
Политика Ближний Восток
04:57
Поклонская попросила проверить журналиста Мацейчука
Политика
Слон напал на мужчину в Индии
Происшествия
01:59
Изнасилованная Розовским звезда: Он оказался похотливым уродом
Шоу-бизнес
00:54
Лавров заявил об угрозе биологического оружия
Политика
05:23
Путин отчитал МВД
Политика
00:25
В Московском зоопарке родился детеныш макаки
Новости Москвы
03:42
Звезда «Формулы любви»: новорождённая дочь продышала всего 2 часа
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение