Наркотики в школе при посольстве РФ в Аргентине обнаружил завхоз

Чемоданы с кокаином, которые готовились к отправке в РФ , были найдены в школе при российском посольстве в Аргентине завхозом. Об этом ТАСС сообщил посол России в южноамериканской стране Виктор Коронелли.

"Их обнаружил завхоз посольства, — сказал собеседник агентства. — По согласованию с центром я вышел на связь с аргентинскими правоохранительными органами ".

Коронелли отказался раскрывать детали проведенной операции, так как следствие продолжается. Вместе с тем он назвал «полной чушью» утверждения, что кокаин собирались доставить в РФ дипломатической почтой. «Другое дело, что его намеревались отправить как личные вещи сотрудника посольства», — сказал высокопоставленный дипломат.