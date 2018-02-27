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Наркотики в школе при посольстве РФ в Аргентине обнаружил завхоз
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Наркотики в школе при посольстве РФ в Аргентине обнаружил завхоз 

Российская Газета 27 февраля 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Чемоданы с кокаином, которые готовились к отправке в РФ, были найдены в школе при российском посольстве в Аргентине завхозом. Об этом ТАСС сообщил посол России в южноамериканской стране Виктор Коронелли.
"Их обнаружил завхоз посольства, — сказал собеседник агентства. — По согласованию с центром я вышел на связь с аргентинскими правоохранительными органами".
Коронелли отказался раскрывать детали проведенной операции, так как следствие продолжается. Вместе с тем он назвал «полной чушью» утверждения, что кокаин собирались доставить в РФ дипломатической почтой. «Другое дело, что его намеревались отправить как личные вещи сотрудника посольства», — сказал высокопоставленный дипломат.
Ранее правоохранительные органы России и Аргентины пресекли канал поставки крупной партии наркотиков (389 килограммов кокаина) на европейский рынок. Задержаны подозреваемые — россияне и аргентинцы. По данным МИД РФ, партия кокаина, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику дипмиссии из технического состава. По данным ФСБ, в России и Аргентине задержаны пятеро подозреваемых.
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