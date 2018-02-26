Интерпол ищет контрабандиста, поставлявших кокаин в РФ

"В настоящее время ведется работа по привлечению к уголовной ответственности организатора указанной преступной группы, скрывающегося в ФРГ, который объявлен в международный розыск по линии Интерпола", — сообщает ФСБ.

Отмечается, что на втором этапе совместной операции в Аргентине силами местных правоохранительных органов задержаны двое граждан данного государства, причастные к организации контрабандного канала.