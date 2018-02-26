Ещё
Интерпол ищет контрабандиста, поставлявших кокаин в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Интерпол ищет лидера контрабандистов, поставлявших кокаин из Аргентины в РФ 

РИА Новости 26 февраля 2018
Фото: Reuters
Организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщает в понедельник Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ (ЦОС ФСБ).
"В декабре 2017 года в результате проведения международной операции в г. Москве с поличным при получении партии наркотика, полностью замененной на муляжи, задержаны трое граждан России, которым предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений и избрана мера пресечения — содержание под стражей. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 килограммов кокаина", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на втором этапе совместной операции в Аргентине силами местных правоохранительных органов задержаны двое граждан данного государства, причастные к организации контрабандного канала.
"В настоящее время ведется работа по привлечению к уголовной ответственности организатора указанной преступной группы, скрывающегося в ФРГ, который объявлен в международный розыск по линии Интерпола", — сообщает ФСБ.
РИА Новости: последние новости
В Нижнем Новгороде бизнесмена арестовали за хищение 200 миллионов рублей СК опубликовал видео с признанием отчима убитой в Сочи девочки В Петербурге изъяли более 37 тысяч литров контрафактного алкоголя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России234
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям179
Атомные подлодки РФ дошли до США148
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео431
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле313
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение