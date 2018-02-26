Интерпол ищет контрабандиста, поставлявших кокаин в РФ

Организатор группы, занимающейся контрабандой кокаина из Аргентины, скрывается в Германии, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола, сообщает в понедельник Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ (ЦОС ФСБ).
"В декабре 2017 года в результате проведения международной операции в г. Москве с поличным при получении партии наркотика, полностью замененной на муляжи, задержаны трое граждан России, которым предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений и избрана мера пресечения — содержание под стражей. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 килограммов кокаина", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на втором этапе совместной операции в Аргентине силами местных правоохранительных органов задержаны двое граждан данного государства, причастные к организации контрабандного канала.
"В настоящее время ведется работа по привлечению к уголовной ответственности организатора указанной преступной группы, скрывающегося в ФРГ, который объявлен в международный розыск по линии Интерпола", — сообщает ФСБ.